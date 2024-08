Immer wieder huscht ein Lächeln über die Gesichter von Elfriede Tutner und Theresia Reinisch, und ihre Augen strahlen wie Kinderaugen, die auf einen Berg voller Geschenke blicken. Ihre Aufmerksamkeit gilt aber weniger den vielen Blumen und der Geburtstagstorte, sondern ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln, die an der festlich gedeckten Tafel Platz genommen haben. Als ob ein 100. Geburtstag nicht schon selten genug wäre, haben in diesen Tagen gleich beide Frauen dieses hohe Alter erreicht. Elfriede Tutner und Theresia Reinisch feierten am Mittwoch ihren 100. Geburtstag gemeinsam mit ihren Angehörigen und der großen Familie des Seniorenwohnheims Mavida in Stallhofen (ehemals Compass).