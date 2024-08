Maria Tieber sitzt am Küchentisch des Familienhauses in Pöllau bei Gleisdorf. „Ich sehe und höre nicht mehr viel, aber ich habe ein gutes Gedächtnis“, sagt sie und lächelt. Ihr wacher Geist ist nicht nur für sie, sondern auch für ihr Umfeld ein Geschenk, denn zu erzählen hat sie genug: Die Pöllauerin feierte am Mittwoch ihren 100. Geburtstag.