Der 6. Mai 2022 ist für Johann Kaltenbacher und Ute Kaltenbacher-Staudinger ein ganz besonderer Tag. An diesem Freitag hat sich das Paar nämlich in der Compass Seniorenresidenz in Stallhofen das Ja-Wort gegeben. Für den 76-Jährigen, der seit drei Jahren im Heim lebt, ein "längst überfälliger Schritt", hat er seine um zehn Jahre jüngere Herzensdame doch schon lange gefunden.