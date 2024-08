Jungunternehmer Rene Eberhard hat sich einen Herzenswunsch erfüllt und ein Geschäft für Computer- und Handyservice in Köflach eröffnet. „Computer und Handys sind mein Leben und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als selbstständig in diesem Bereich zu arbeiten und Menschen zu helfen. Reparaturen sind oft die bessere Lösung als Neukauf“, so Rene Eberhard. Bürgermeister Helmut Linhart und die WKO-Regionalstelle Voitsberg mit Regionalstellenobmann-Stellvertreter Franz Jechart und Regionalstellenleiter Lukas Kalcher gratulierten zur Eröffnung und wünschen dem Jungunternehmer viel Erfolg.

Rene Eberhard, Bürgermeister Helmut Linhart, Stv. WKO-Regionalstellenobmann Franz Jechart und WKO-Regionalstellenleiter Lukas Kalcher © Robert Cescutti

20 Jahre Taxi Blümel in Köflach

Das bekannte Taxi- und Mietwagenunternehmen Blümel feierte kürzlich sein 20-jähriges Bestehen. Bürgermeister Helmut Linhart und die WKO-Regionalstelle Voitsberg mit Regionalstellenobmann-Stellvertreter Franz Jechart und Regionalstellenleiter Lukas Kalcher gratulierten Peter Blümel und seiner Gattin Maria zum Firmenjubiläum und dem langjährigen Erfolg und dankten für ihren Einsatz zur Erhaltung der Mobilität der Bevölkerung und der Schülerinnen und Schüler.