Der Tax Freedom Day, der den Zeitpunkt markiert, ab dem die Österreicherinnen und Österreicher statistisch gesehen so viel verdient haben, dass sie im Jahr 2024 alle anfallenden Steuern und Abgaben bezahlen können, fällt wie bereits in den letzten beiden Jahren auf den 15. August. Nach vorläufigen Berechnungen des Austrian Economics Center wird der 14. August der letzte „Steuertag“ und der 15. August der „erste Arbeitstag“ sein. Seit der erstmaligen Berechnung des Tax Freedom Day im Jahr 1976 konnte noch nie ein Ergebnis in der ersten Jahreshälfte erzielt werden, was laut der Bezirksvorsitzenden der Jungen Wirtschaft Voitsberg, Kerstin Bauer, eine echte Herausforderung darstellt.

„Die vergangenen Jahre waren eine echte Achterbahnfahrt. Wir alle wissen, dass die hohen Inflationsraten, Abgaben und Steuern unseren Standort und die heimischen Unternehmen gefährden. Es ist daher höchste Zeit, dass der Tax Freedom Day in die erste Hälfte des Jahres verlegt wird und sich dadurch Leistung endlich wieder lohnt“, so Kerstin Bauer.

Humanenergetikerin eröffnet Zweigstelle in Voitsberg

Im Vorjahr startete Alexandra Grundner als Humanenergetikerin von zu Hause aus durch. Nun lud sie zur Eröffnung ihres Wohlfühlraumes im ersten Stock über der Apotheke in Krems ein. Die diplomierte Humanenergetikerin und Bachblütenberaterin will helfen, die Energieflüsse im Körper ins Gleichgewicht zu bringen. „Mein Steckenpferd sind Organetik-Anwendungen, die eine Verbesserung der Schlafqualität bringen und aufgrund meiner Ausbildungen und Erfahrungen kann ich von mir behaupten, Expertin für Schlaf- und Energieoptimierung zu sein“, so Alexandra Grundner von Vitality Pro. Die Messung der Energieflüsse erfolgt mittels Bioresonanzgerät. WKO-Innungsgeschäftsführerin Barbara Bammer und die WKO-Regionalstelle Voitsberg mit der Bezirksvorsitzenden von „Frau in der Wirtschaft“ Riki Vogl und Regionalstellenleiter Lukas Kalcher gratulierten zur gelungenen Eröffnung am Tag der offenen Tür.