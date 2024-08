Das Jugendrotkreuz organisiert in allen Bundesländern Landesjugendbewerbe, bei denen sich die Jugendlichen in Erster Hilfe messen und auch soziale Themen behandeln. Die besten Gruppen und Teilnehmer qualifizieren sich für den Bundesjugendbewerb, der im Rahmen des Bundesjugendcamps stattfindet und kürzlich in Graz ausgetragen wurde. Neben den Wettbewerben trafen sich Jugendliche aus ganz Österreich und schlossen neue Freundschaften, nahmen an verschiedenen Aktivitäten teil und feierten gemeinsam in einer Silent Disco. „Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben“, betonte Bundesjugendreferent Michael Hinterhofer bei der Schlussveranstaltung.