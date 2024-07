Welch eine Freude: Riesenjubel herrschte am Samstagabend in der Grazer Stadthalle, als die Siegerteams der Jugendrotkreuz-Bundesbewerbs in der Landeshauptstadt bekannt gegeben wurden. Die Mädels aus Lieboch holten sich im Bewerb Jugend II (14 bis 17 Jahre) mit 1407 Punkten klar den Sieg vor zwei Teams aus Salzburg. Und auch bei der Jugend I (11 bis 14 Jahre) schlugen sich die Steirer wacker: Feldbach MIX wurde nur knapp hinter Krenglbach (OÖ) Zweiter, auf Platz drei landete die „Minis“ aus Kirchbach.

Auch die Minis aus Feldbach hatten Grund zum Jubeln © Rotes Kreuz Steiermark

„Auch all jene, die keine Pokale bekommen haben, sind Gewinnerinnen und Gewinner“, lobte Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer alle rund 1200 jungen Teilnehmenden des Bundesjugendkamps. Dem pflichtete Organisator Patrick Lackner, Leiter des Jugendrotkreuzes, natürlich bei: „Die Leistungen der Jugendlichen waren wirklich eindrucksvoll. Noch entscheidender ist aber, dass sie im Rahmen des Camps die Möglichkeit hatten, sich auszutauschen, Freundschaften zu knüpfen und einfach schöne Erinnerungen zu sammeln, die ihnen lange erhalten bleiben.“

Rund 350 Helferinnen und Helfer waren tagelang auf den Beinen, um die Veranstaltung reibungslos abzuwickeln.