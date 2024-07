Das Szenario war bedrohlich: Ein Streit zwischen mehreren Personen ist eskaliert, Messer wurden gezückt und die Leute sind aufeinander losgegangen. Das Ergebnis: „Wir hatten offene Brüche und Schnittwunden nach einer Messeattacke zu verarzten“, erzählt Anja Friedl. Zum Glück nicht in der Realität, das war nur eine von sechs Übungsannahmen, die beim Bundesjugendwettbewerb des Roten Kreuzes in Graz zu bewältigen waren. Das Team aus Lieboch, in dem Anja Friedl dabei ist, trug dabei den Sieg in der Altersklasse II davon, also bei den 14- bis 17-Jährigen.