„Aufgesperrt habe ich meine Firma Maxis Blechroller am 1. April 2009, damals aber noch im Hausruckviertel in Oberösterreich“, verrät der 48-jährige Markus Egelseer. Der Liebe wegen verschlug es ihn in die Weststeiermark, wo er ab Jänner 2019 in Bärnbach im wahrsten Sinne des Wortes durchstartete. „Bereits in jungen Jahren war ich Vespafahrer und habe alte Gefährte dieser Marke importiert und restauriert. Es war learning by doing“, schmunzelt der gebürtige Oberösterreicher, der danach noch einen Onlineshop übernahm und mit Ersatzteilen zu handeln begann. Die Übersiedlung seines gut florierenden Geschäftes, vor dessen Auslage in der Hauptstraße 35 in Bärnbach eine knallgelbe Vespa steht, hat er nie bereut, auch wenn die „Schmetterlinge“ nicht mehr flattern. „Ich möchte nicht mehr zurück nach Oberösterreich, ich habe mich in Voitsberg-Tregist, wo ich wohne, gut eingelebt.“