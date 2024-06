Leider bestätigte sich die anfangs gehegte Hoffnung, das Handy sei zum Lebensretter geworden, letztlich nicht. Am Donnerstagnachmittag erreichte die Kleine Zeitung die traurige Nachricht, dass jener junge Mann, der vor zwölf Tagen bei einem Verkehrsunfall in St. Martin am Wöllmissberg schwer verletzt wurde, am Mittwoch verstorben ist. Die Einsatzkräfte waren damals durch ein automatisches Notruf-Signal via Handy informiert worden – leider kam für das Unfallopfer jede Hilfe zu spät.