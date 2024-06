Mit einem Bezirksmusikertreffen gratulierten alle 23 Blasmusikkapellen des Bezirkes Voitsberg sowie der Musikverein Möchling Klopeinersee (Kärnten) der Bergkapelle „Glück Auf“ Rosental mit Obmann Josef Lechner an der Spitze zum 95-jährigen Bestandsfest. Ein herrlicher Sommertag, flotte Marschmusik, schmucke Trachten und Uniformen machten das Fest in der Jugend und Freizeitanlage in Rosental an der Kainach zu einem Erlebnis.