Seit 20 Jahren ist der Kohleabbau im Bezirk Voitsberg Geschichte, im Untertagebau Karlschacht wurde vor 32 Jahren der letzte Hunt Kohle gefördert, die letzte Schicht gefahren. Vor sieben Jahren hatte der damalige Bürgermeister Engelbert Köppel gemeinsam mit dem Knappschaftsverein Voitsberg-Köflacher Revier mit Hans Birnhuber und Hans Bernsteiner an der Spitze den „Tag des Bergbaues“ ins Leben gerufen. Zur Erinnerung an diese für die gesamte Region so stolze Vergangenheit.