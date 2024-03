Im 95. Bestandsjahr lädt die Bergkapelle zum Frühjahrskonzert

Die Bergkapelle Rosental feiert heuer 95-jähriges Bestandsjubiläum. Mit einem Frühlingskonzert startet die Kapelle am 16. März ins Jubiläumsjahr, am 22. Juni folgt das Bezirksmusikertreffen in Rosental.