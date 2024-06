Landesweit war am Mittwoch Schwitzen angesagt, bis zu 34 Grad wurden prognostiziert. Schon am Vormittag ins Schwitzen kam man im weststeirischen Köflach, dort kletterte das Thermometer schon um 11 Uhr auf 31 Grad Celsius. Am Nachmittag kam die Pferdestadt allerdings etwas ins Hintertreffen, kurz nach 15 Uhr lag Leibnitz mit 33,6 Grad an der Spitze, Köflach belegte mit 32,7 Grad „nur“ noch Platz acht der Messstellen in der Steiermark. „Und die Temperatur kann jedenfalls noch 30 bis 45 Minuten lang steigen“, sagte Christian Pehsl von Geosphere Austria gegenüber der Kleinen Zeitung. Das tat sie auch, so kletterte die Temperatur in Leoben sogar noch auf 33,9 Grad, neben Leibnitz belegten Deutschlandsberg und die Station in Graz-Straßgang mit 33,6 Grad ex aequo den zweiten Platz.