Österreichs „liebster Deutscher“, der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther – unter anderem gehen auch 13 Weltcupsiege auf sein Konto – hat in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universität München ein Trainingskonzept entwickelt. Und ServusTV hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit diesem Konzept namens „Beweg dich schlau“ möglichst viele Vereinstrainer und vor allem Kinder zu erreichen. „Ziel dieses Konzeptes ist es, eine einfache, leicht durchzuführende, niederschwellige Möglichkeit zu schaffen, Kinder für Sport zu begeistern und ihnen Freude an der Bewegung zu vermitteln und damit auch Vereine zu unterstützen, um neue Mitglieder zu gewinnen“, so das Ziel des Privatfernsehsenders mit Sitz in Salzburg.