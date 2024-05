Bei der „Beweg dich schlau Championship“ absolvieren Kinder zwischen sechs und zehn Jahren unter Anleitung von zertifizierten Trainern sechs unterschiedliche Bewegungsstationen, an denen Körperbewusstsein, Koordinationsvermögen und Gleichgewichtssinn gefördert werden. Das Projekt ist eine gemeinsame Initiative des Salzburger Privatsenders ServusTV und des ehemaligen Skistars Felix Neureuther.

Ziel des österreichweit in allen Bundesländern durchgeführten Vereinswettbewerbes ist es, den Kindern Freude an der Bewegung zu vermitteln. Von Oktober 2023 bis März 2024 ritterten die aus bis zu zehn Kindern bestehenden Teams um die begehrten Plätze in den Landesfinalen. Dort treten im Mai und Juni 2024 die Sieger des jeweiligen Bundeslandes gegeneinander an. Die punktbesten Teams schaffen es dann ins große Bundesfinale am 23. Juni 2024 in Schladming, wo der österreichweite Sieger der „Beweg dich schlau Championship“ ermittelt wird.

Ehemalige Sportstars in Althofen

Das Kärntner Landesfinale findet am kommenden Donnerstag, den 9. Mai 2024 beim SK Treibach in Althofen statt. Schirmherr der Veranstaltung ist Thomas Morgenstern, seines Zeichens dreifacher Skisprung-Olympiasieger, elfmaliger Weltmeister und zweimal Gewinner des Gesamtweltcups.

„Sport ist wichtig und trägt zu einem gesünderen und erfüllteren Leben bei. Je früher man mit dem Sport anfängt, desto besser. Bei der ‚Beweg dich schlau‘ geht es darum, Kindern die Bedeutung von Sport schon in frühester Kindheit näherzubringen. Dazu habe ich mit der TU München ein eigenes Trainingskonzept entwickelt und bin froh, dieses Konzept in Zusammenarbeit mit ServusTV auch in einer zweiten Auflage in Österreich bekannter zu machen“, sagt Felix Neureuther zum Projekt.