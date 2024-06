540 Sportlerinnen und Sportler treten am 8. Juni ab 10 Uhr im Stadion des ASK Köflach an, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen. Das Landesfinale der österreichweiten „BewegDichSchlau“-Initiative wird diesmal also in der Weststeiermark ausgetragen und vom SC Maria Lankowitz organisiert. Für die Aktiven geht es aber nicht nur um die Trophäen, sondern auch um die Teilnahme am Bundesfinale.