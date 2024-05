Ganz Ligist verwandelte sich am Sonntag, dem 5. Mai, in das Festgelände der Steirischen Roas. An jeder Ecke der Marktgemeinde wurde gesungen, getanzt und gelacht. Zum Auftakt des Volkskulturfests, das seit sechs Jahren durch die Steiermark tourt, wurden wieder zahlreiche Akteure – vom Kunsthandwerker über die Blasmusikerin bis zum Mundartdichter – vor den Vorhang geholt. „Insgesamt sind 250 Akteure aus den verschiedensten Sparten vertreten. Wer die Steiermark kennenlernen will, kommt zur Steirischen Roas“, empfiehlt Organisator Christoph Wegscheider. Es geht darum, das steirische Lebensgefühl zu vermitteln und die Volkskultur einem breiten Publikum zugänglich zu machen.