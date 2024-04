Beim großen Volkskulturfest wird am 5. Mai in Ligist gesungen und getanzt

Die „Steirische Roas 2024“ steht in den Startlöchern: Am 5. Mai findet der Auftakt in Ligist statt, auch in Bad Loipersdorf, Kitzeck im Sausal, Lassing, Schladming und Kalwang ist das große Volkskulturfest heuer zu Gast.