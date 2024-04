Mehr als 60 Personen sind ab dem kommenden Montag, den 15. April, in der Tunnelkette Pack – mit Assingberg, Herzogberg, Kalcherkogel und Mitterberg – in insgesamt vier Nächten im Einsatz. Jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr Früh wird laut Asfinag ein umfangreiches Paket an Wartungsarbeiten durchgeführt. Am 15. und 16. April ist dafür die Richtungsfahrbahn nach Klagenfurt/Italien gesperrt, in den beiden darauffolgenden Nächten (17. und 18. April) die Richtungsfahrbahn Wien. Die Umleitung führt jeweils ab den Anschlussstellen Mooskirchen beziehungsweise Packsattel über die Packer Bundesstraße (B 70).

Die B 70 ist für diese vier Nachtsperren frei von Baustellen. Die Sperren werden mithilfe der Autobahnmeistereien Graz/Raaba und Wolfsberg umgesetzt. Die Umleitungsstrecke ist durchgehend beschildert und es werden auch Infotafeln über die Sperren sowohl auf der Südautobahn als auch auf der B 70 aufgestellt.

Sanierungsarbeiten und Reinigung

Von 15. bis 18. April werden von der Asfinag-Betriebstechnik und externen Unternehmen unter anderem Wartungsarbeiten an der Beleuchtung, den Brandmeldeanlagen, den Einrichtungen für die Höhenkontrollen, den Funkkabeln und den Lüftern durchgeführt. Um die nächtlichen Sperren bestmöglich zu nutzen, erfolgen weiters Sanierungen von kleineren Fahrbahnschäden sowie umfassende Reinigungsarbeiten. „Die Planungen dafür laufen bereits seit Ende 2023“, schildert Autobahnmeister Markus Bratschko. Die Schwierigkeit ist, dass die einzelnen Teams und Unternehmen ihre Arbeiten rasch durchführen können, sich dabei aber nicht gegenseitig behindern.

Markus Bratschko, Leiter der Autobahnmeisterei Unterwald © Rainer Brinskelle

So wird das gesamte Bauwerk der drei Tunnel Herzogberg, Mitterberg und Kalcherberg kontrolliert, weiters auch die Überkopfwegweiser und die Fahrbahnübergänge. Gewartet werden die gesamte Tunnelbeleuchtung, die Brandmeldeanlagen, die Beleuchtungen plus die Höhenkontrollen und die Lüftungsanlagen. Zwei Strahlventilatoren werden ausgetauscht.

Wetter als Unbekannte

„Wir bekommen es mit einem Temperatursturz zu tun und auch Schnee ist wieder ein Thema, was für uns in Unterwald eigentlich um diese Jahreszeit nichts Ungewöhnliches ist“, sagt Bratschko. Aufgrund der Wetterprognosen geht man aber davon aus, dass die Markierungsarbeiten nicht wie geplant durchgeführt werden können. Zusätzlich zu den Wartungs- und Reinigungsarbeiten bereitet man sich in der Autobahnmeisterei auch auf den möglicherweise notwendigen Winterdienst vor. Das Besondere ist die finale Inspektion der Tunnelanlagen als Basis für die Sanierung der Tunnelkette Pack ab dem nächsten Jahr. Dafür werden die Tunnelschale und auch der Beton der Tunnelwand genau unter die Lupe genommen.

Auch Fahrbahnschäden werden im Rahmen der Nachtsperren beseitigt © Rainer Brinskelle

Tunnelhauptreinigung

Weiters werden alle Brücken und Fahrbahnübergänge gereinigt, die Fahrbahnschäden werden repariert. Die Gehölze der Wildschutzzäune werden zurückgeschnitten. Dazu kommt die Tunnelhauptreinigung des gesamten Abschnitts mit den Autobahnmeistereien Unterwald, Raaba und Wolfsberg, auch die Fahrbahn wird entlang der kompletten Strecke gereinigt.

Auch die Feuerwehren der Region nutzen die Sperre, um die Tunnel zu begehen und sich mit den Einrichtungen vertraut zu machen sowie um kleinere Übungen zu absolvieren.