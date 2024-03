Im Bezirk Voitsberg soll ein eigenes Naturnetzwerk gegründet werden

Im Kunsthaus in Köflach fand am Freitag die Netzwerkveranstaltung „Zukunft Naturraum – Naturnetzwerk Bezirk Voitsberg statt“. Ziel ist es, in weiterer Folge ein solches Netzwerk zu gründen.