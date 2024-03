Im Kunsthaus in Köflach wurde am Freitag das Ausstellungsjahr 2024 mit der Vernissage zur Schau „So war ich, so bin ich, so bleibe ich“ von Peter Sengl eröffnet. In der Ausstellung werden großformatige Arbeiten des in Wien lebenden Künstlers zahlreichen Gouachen gegenübergestellt. Zu sehen sind beispielgebende Werke aus dem vielfältigen Schaffen des in Unterbergla in der Weststeiermark geborenen Künstlers, darunter Bondage-Werke ebenso wie zwei Selbstportraits mit berühmten Gemälden – dem Beethovenfries von Klimt sowie Südseeschönheiten von Paul Gauguin.