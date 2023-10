Den 24. Oktober, vergangenen Dienstag, wird Gabriele Gschiel so schnell nicht vergessen. Der Vorstand der SPÖ Köflach wählte sie in geheimer Wahl einstimmig zur neuen Frontfrau der Ortspartei. Sie wurde als Spitzenkandidatin der SPÖ Köflach für die Gemeinderatswahl 2025 nominiert. Und jetzt? Wir sprachen mit der 59-jährigen Köflacherin darüber, was das für die SPÖ bedeutet, und für die Region.