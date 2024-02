Kurz vor der Trophäenschau in Köflach am kommenden Wochenende sorgt ein erlegter Hirsch in Stögersdorf bei Mooskirchen für Aufsehen. Der Wildtier-Halter Erich Jauk, der rund 40 Stück Rotwild in seinem Gehege führt, vermutete wie berichtet, dass das Tier direkt vor seinem Zaun erlegt worden war. Zwar war es wegen eines Sturmschadens 42 Tage lang in freier Wildbahn unterwegs – und daher war der Abschuss auch rechtens, Jauk ärgerte sich aber darüber, dass er nicht informiert wurde.