Die Narren stehen in der Lipizzanerheimat in den Startlöchern

Umzug und Faschingssitzungen in Köflach, närrisches Treiben in Ligist und Voitsberg und der Lumpenball in Söding. Im Fasching ist im Bezirk viel los: Dank der Bergkapelle Oberdorf gibt es heuer auch in Bärnbach wieder eine musikalische Faschingsveranstaltung.