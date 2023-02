Die Lipizzanerstadt Köflach mausert sich mit ihrer Veranstaltung zum Publikumsmagnet in der Weststeiermark. So auch am Faschingssamstag beim großen Faschingsumzug, welcher erstmals gemeinsam mit dem Blochziehen in der Köflacher Innenstadt über die Bühne ging. Tausende Besucher säumten die Route des Umzuges, die von der Judenburgerstraße über die Kärntnerstraße, die Quergasse Richtung Zentrum und wieder zurück zum Rathausplatz führte. 16 Gruppen hatten sich dafür angemeldet und mit viel Ideen, Geschick und Humor ihre Darstellungen gestaltet.