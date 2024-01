Ein weithin bekannter „Gastronomiebetrieb“ wird aktuell auf der Internetplattform „willhaben“ angeboten. Für ein weststeirisches „Zinshaus“, wie es in der Annonce heißt, wird ein neuer Besitzer respektive Betreiber gesucht. Konkret geht es um das Laufhaus B 70 in der Gemeinde Söding-St. Johann. Wer den Betrieb übernehmen möchte, kann laut den Anbietern aus dem Vollen schöpfen: Denn das Etablissement, das 1950 errichtet wurde, hat man erst vor zwei Jahren generalsaniert. Laut Inserat liegt es „direkt an der B70 mit enormem Laufkundschaftspotenzial“. Immerhin 20.000 Fahrzeuge brausen daran im Durchschnitt pro Tag vorbei. Ein Umstand, der einen möglichen Betreiber freut, die Anrainer der B 70 aber auf die Barrikaden bringt. Sie fordern ja mit Nachdruck den geplanten Bau der neuen, kainachnahen Trasse.