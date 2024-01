Ein Dieb sorgt zu Beginn des neuen Jahres in der Pfarre Köflach für Ärger: Wie die Polizei mitteilte, dürfte sich die Tat in den Tagen rund um den Jahreswechsel zugetragen haben.

Sternsinger-Aktion betroffen

Am 2. Jänner 2024 entdeckte eine 44-jährige Mitarbeiterin der Pfarre, dass ein unbekannter Täter einen Opferstock im Eingangsbereich zur Pfarrkirche sowie eine Kerzenkasse aufgebrochen und entleert hat. „Besonders betroffen macht uns auch, dass die Kassa der Aktion ,Sternsinger to go‘, die mit einer Kette gesichert war, zur Gänze gestohlen wurde“, schildert Pastoralreferentin Elisabeth Maderbacher vom Seelsorgeraum Voitsberg. „Da haben sich einige Leute sehr bemüht und die Aktion auf die Beine gestellt.“

Am Opferstock und an der Kerzenkasse wurden die angebrachten Vorhängeschlösser aufgebrochen. „Die haben wir erst ausgetauscht, weil es vor einiger Zeit schon einen Einbruch gegeben hat“, erzählt Maderbacher. Der oder die unbekannten Täter gelangten vermutlich über die unversperrte Eingangstür in die Kirche. Die Kirche ist in der Nacht abgesperrt, tagsüber steht sie aber für Kirchenbesucher offen. „Daran wollen wir auch weiterhin nichts ändern, die Kirche ist ja eine Andachtsstätte und ein Ort für die Menschen. Wir denken aber schon über andere Schutzmaßnahmen wie etwa eine Videoüberwachung nach“, betont Maderbacher.

Pastoralreferentin Elisabeth Maderbacher vom Seelsorgeraum Voitsberg © Heike Krusch

Die Pastoralreferentin kann die Tat nicht nachvollziehen: „Es gibt so viele Hilfsangebote im Bezirk, von gratis Lebensmittelausgabe und Lebensmittelkästen bis zum Vinzimarkt und den Carla-Shops.“ Neben Caritas und Pfarren gibt es auch die Beratungsstelle für Existenzsicherung (BEX), die Menschen in finanzieller Not kurzfristig und unbürokratisch helfen. Erreichbar ist die BEX unter Tel. 0676-88015 8272.

Hinweise erbeten

Laut Polizei dürfte sich der Schaden im unteren dreistelligen Eurobetrag einordnen. Nachdem es nicht der erste Einbruch in die Köflacher Stadtpfarrkirche war, geht man davon aus, dass es sich um eine ortsansässige Person handelt. Die Pfarre Köflach und die Polizei Köflach bitten um Hinweise von Zeugen, die am besten direkt an die Polizeidienststelle unter Nummer 059133 6193-100 übermittelt werden.

In den vergangenen Jahren wurden relativ selten Einbrüche in Opferstöcke registriert, es gab aber bereits Seriendiebe in weststeirischen Kirchen: Im Jahr 2016 hatte sich ein damals 27-Jähriger rund 25 Mal in zwei Kirchen der Pfarre Voitsberg aus den Opferstöcken bedient. Der Schaden war laut Polizei aber gering.

Einbruch auch in Hirschegg

Ärger herrscht auch bei den Kinderfreunden Puchbach-Lankowitz. Kurz vor dem Jahreswechsel wurde nämlich in das Kinderfreundeheim in Hirschegg eingebrochen. Dort wurde ein Fenster eingeschlagen und auch eine Tür aufgebrochen und stark beschädigt. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Über die Höhe der Beute ist derzeit nichts bekannt, der Sachschaden dürfte aber beträchtlich sein. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei in Edelschrott entgegen: Tel. 059133 6192-100.