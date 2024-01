Kärntner Gruppe schluckt acht steirische Compass-Seniorenheime

Im Dezember wurden die acht Seniorenwohnheime der Firma Compass in der Steiermark von der Mavida Group mit Sitz in Villach übernommen. Bewohner, Bewohnerinnen und Mitarbeiter gehen in die Verantwortung des Kärntner Unternehmens über.