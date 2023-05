Dass sich die Anzahl der Demenzfälle in den kommenden drei Jahrzehnten verdreifachen wird, lässt im heimischen Gesundheitswesen die Alarmglocken schrillen. Alleine für die Steiermark geht man von 24.000 Personen im Jahr 2030 aus, im Jahr 2050 werden es dann schon 35.200 Personen sein. Als Maßnahme gegen das Vergessen hat die Mavida Group, vormals bekannt als AHA-Gruppe, schon 2018 ein Demenzkompetenzzentrum in Velden am Wörthersee eröffnet.