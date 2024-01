Am Dienstnachmittag kam ein Jugendlicher am Salzstiegl beim Skifahren schwer zu Sturz. Seine Begleiter eilten ihm sofort zur Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Sie alarmierten die Einsatzkräfte und wählten den Alpin Notruf 140. Der im Skigebiet Salzstiegl stationierte Pistendienst der Bergrettung Voitsberg rückte sofort zum Unfallort aus. Gemeinsam mit dem Salzstiegl-Pistenteam und der Alpinpolizei Deutschlandsberg wurde die notfallmedizinische Erstversorgung bis zum Eintreffen eines Notarzthubschraubers durchgeführt.

© Bergrettung Steiermark

Trotz starken Windes sicher gelandet

Kurz nach der Alarmierung startete der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 99 am Krankenhaus Judenburg und flog zum Einsatzort auf den Salzstiegl. Trotz des starken Windes gelang es der Hubschrauber-Crew in der Nähe des Einsatzortes zu landen. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der verletzte Jugendliche in die Kinderklinik Graz geflogen.