Wildschweine sind in unseren Breiten keine Seltenheit, doch heuer grunzen und wühlen sie mehr denn je in den heimischen Wäldern. In der ganzen Steiermark hat die Zahl der Wildschweine wieder zugenommen, im Bezirk Voitsberg ließen sich die Tiere in den letzten Jahren aber nur selten blicken. Das hat sich heuer geändert und spiegelt sich auch in den Abschusszahlen wider. „Im Vorjahr waren es bis Dezember zwölf Abschüsse, heuer sind es mit 23 fast doppelt so viele und ich denke, dass es in den nächsten Jahren sicher mehr werden“, sagt Bezirksjägermeister Johann Hansbauer.