Kurz nach 15.30 Uhr ereignete sich am Dienstagnachmittag, dem 5. Dezember 2023, ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 70 Packer Straße. Ein 76-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg war mit seinem Fahrzeug auf der B 70 von Köflach kommend in Richtung Edelschrott unterwegs. Ein 63-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der B 70 in die entgegengesetzte Richtung fuhr, wollte an der Kreuzung Packer Bundesstraße-Seestraße nach links abbiegen. Dabei dürfte der 63-Jährige den 76-Jährigen übersehen haben und es kam zum Frontalzusammenstoß.

Beide Fahrzeuglenker wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie wurden von der Freiwilligen Feuerwehr von der Unfallstelle geborgen. Ein Alkomattest ergab bei dem 63-Jährigen eine leichte Alkoholisierung, der 76-Jährige wies keine Alkoholbeeinträchtigung auf.