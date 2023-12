Mit den ersten kalten Wochen beginnt in der Regel auch die Schnupfenzeit und damit die Hochsaison der Apotheken. Die St.-Josef-Apotheke in Voitsberg, die erst vor Kurzem in das neu errichtete Gebäude in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 27 (neben dem Eurospar) siedelte, ist für den Ansturm gerüstet. Vielleicht auch deshalb, weil seit Anfang Oktober ein Roboter die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Arbeit unterstützt.