Erfolgreiche Übernahme: Hausärztin Julia Hausegger eröffnet ihre eigene Praxis

2017 hat Julia Hausegger in der Ordination von Heinrich und Renate Kornberger in Voitsberg begonnen. Das renommierte Ärzte-Ehepaar hat sich inzwischen in die Pension verabschiedet, Hausegger ihre eigene Praxis eröffnet.