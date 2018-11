Facebook

Das Team der Apotheke: Melissa Sauer, Maria Kvetek, Silke Meier, Zsolt Zimics, Inhaberin Petra Writzl-Lautner und Gundi Magg © Karl Mayer

Die Ursprünge der Voitsberger St.-Josef-Apotheke liegen mehr als 200 Jahre zurück: Ab 1800 suchte der Apothekergeselle Anton Reisinger aus Graz an, eine Apotheke zu errichten. Doch das Vorhaben scheiterte an den notwendigen Geldmitteln. Jahre verstrichen, weitere langwierige Verhandlungen blieben, auch wegen des Vetos des Voitsberger Stadtchirurgen, erfolglos – bis es schließlich 1811 so weit war: Das Gubernium Graz, so hieß die Landesregierung in der Habsburgermonarchie, erteilte dem Provisor der Leibnitzer Apotheke, Georg Schneider, die Erlaubnis, eine Apotheke zu errichten: Die St.-Josef-Apotheke war geboren. Ihr erster Standort war am Hauptplatz 4, wo sich heute eine Trafik befindet.