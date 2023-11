Für unseren Leserreporter Franz Schleicher aus Köflach hat sich das frühe Aufstehen gelohnt. Den Sonnenaufgang bei der Christusstatue auf der Terenbachalm hat er mit einem großartigen Foto eingefangen - wir danken dafür! Der Blick in die Ferne lässt uns gleich ans Wetter denken. Dazu haben wir den Meteorologen Friedrich Wölfelmeier von GeoSphere Austria befragt.

Es bleibt wechselhaft

Er kündigt für den Bezirk heute Abend etwas Regen an. Die Schneefallgrenze werde bei rund 1300 Metern liegen, am Gaberl kann es dann durchaus schon etwas schneien. Der Samstag mutet zunächst etwas bewölkt an, „es wird aber im Laufe des Tages immer sonniger“, so Wölfelmeier. Ein ähnliches Bild liefert der Sonntag, nach anfänglichen Minus zwei Grad in den Tälern klettern die Temperaturen auf rund 9 bis 10 Grad.

Der Wochenstart gestaltet sich dann überhaupt freundlich, eine Warmfront lässt die Tage wärmer werden - sieht man von einigen Regenfällen ab, die die Woche insgesamt dann doch wieder etwas wechselhaft erscheinen lassen. Herbstwetter eben.