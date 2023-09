Versicherungsagentur ist ins neue Pichler-Quartier eingezogen

In der Business-Szene lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt im Bezirk Weiz gerade tut: Mit ersten September hat die Versicherungsagentur Vides OG den neuen Standort im Pichler-Quartier in der Weizer Dr.-Karl-Widdmann-Straße bezogen.