Meilenstein: Stadtgemeinde Gleisdorf ebnet Weg für Drogeriemarkt Müller

Großprojekt: Der Gemeinderat in Gleisdorf beschloss einstimmig den Bebauungsplan für ein Areal in der Innenstadt. Geplant: Mehrere Gebäude mit 36 Wohnungen. In der unteren Etage soll die Handelskette Müller einziehen.