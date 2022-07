Es soll offensichtlich noch nicht sein mit einer Filiale des großen deutschen Konzerns Müller im Bezirk Weiz: Die erste, im Stadtparkquartier Weiz geplante Filiale hatte der Konzern selbst 2020 in der letzten Sekunde abgesagt - trotz über Monate ausgehandelten, unterschriftsreifen Vertrags. Wenige Wochen später wurde bekannt, dass Müller - der Produkte in den Bereichen Drogerie, Parfümerie, Haushalt, Schreib- und Spielwaren, aber auch Naturprodukte anbietet - sich in Gleisdorf ansiedeln möchte.