Herr Kielhauser, Sie sind freier Journalist, absolvieren berufsbegleitend den Sportjournalismus-Lehrgang in Salzburg und sind aktuell Teil eines Traineeships beim ORF. Wann haben Sie den Wunsch gehegt, Journalist zu werden?

Luca Kielhauser: Schon in der Volksschule. Aber der Journalismus ist eher Mittel zum Zweck (lacht) beziehungsweise die naheliegendste Richtung für den Job, den ich einmal machen möchte. Ich will Sportkommentator werden, besser gesagt, Fußballkommentator.