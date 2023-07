Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal etwas von Hand geschrieben? So richtig mit Stift und Papier? Der schnell hingekritzelte Einkaufszettel von gestern Nachmittag sei an dieser Stelle mal außen vorgelassen. Hier soll es um das Schönschreiben, das kunstvolle Gestalten von Buchstaben gehen - die große Leidenschaft von Ines Cermak aus Abersdorf-Prebuch. Denn die 38-Jährige ist Lettering-Künstlerin und weiß, wie man Buchstaben, kunstvoll in Szene setzt.

Ines Cermak: "Die Liebe zur Schrift war immer schon da"

"Die Liebe zur Schrift war quasi immer schon da", erzählt die 38-Jährige. Auch wenn sie sich ihre alten Schul- und Uni-Unterlagen anschaue, das Gestalten sei immer Teil von ihr gewesen. Vor fünf Jahren packte sie schließlich die Leidenschaft fürs Lettering, als sie 2018 zum ersten Mal einen Kurs zum Thema besuchte.

Ines Cermak bei der Arbeit © (c) Melissa Fuchs (Melissa Fuchs)

"Je mehr man übt, desto besser wird man." Eigentlich sei es fast so wie eine Sprache zu lernen - nur dass man statt dem Sprechen das Schreiben lerne, so die gebürtige Gleisdorferin. "Man verinnerlicht jeden Buchstaben im Laufe der Zeit so, dass es irgendwann im Handgelenk drinnen ist." Im Mai 2020 ist Cermak, die hauptberuflich Lehrerin ist, schließlich in die Selbstständigkeit gestartet. Neben Auftragsarbeiten gibt die 38-Jährige auch Workshops und bespielt ihren Instagram-Account "Callinigraphy" mit neuen Videos.

Albersdorfer Lettering-Künstlerin begeistert über 25.000 Instagram-Fans

Ihren Account hat sie 2018 gegründet. Gedacht war er ursprünglich als Hobby. "Dass das mal die Dimension annimmt, war niemals geplant", lacht die Steirerin. Was sie damit meint? Auf Instagram folgen der Künstlerin mittlerweile 25.800 Menschen.

Wenn ihre Eltern sie fragen, was sie macht, muss sie übersetzen. "Ich sage dann immer, das ich eine Inspiration für andere bin und quasi Einblicke in meine kreative Welt teile", so die 38-Jährige.

Aktuell arbeitet die Steirerin übrigens an Weihnachtskarten, wie sie lachend erzählt. Die Weihnachtszeit sei in der Kreativbranche die intensivste Zeit, da müsse man eben vorarbeiten. Zu Weihnachten gestalte sie dann schon wieder die Osterkarten.

Erfüllung in zwei Jobs

Dass ihr Lettering-Account auf so viel Zuspruch stößt, freut Cermak. Ebenso stolz macht sie das Feedback, das sie für ihre Workshops bekommt. Sie sagt: "Ich freue mich dann, wenn Andere in der Kreativität ihren Ausgleich finden. Das ist auch in den Workshops meine Leitlinie: Man ist kreativ, um sich selbst etwas Gutes zu tun."

Die Selbstständigkeit missen will Cermak übrigens nicht mehr. Ihren Job als Lehrerin an den Nagel hängen, möchte sie aber auch nicht - dafür sei sie viel zu gerne Lehrerin. "Ein Schüler hat das mal so lieb formuliert, er hat gefragt: Für was schlägt denn jetzt ihr Herz?", schmunzelt die 38-Jährige und liefert sogleich die Antwort. "In meiner Brust schlagen zwei Herzen."