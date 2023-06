Von Passail bis Bangladesch: Wenn aus flüssigem Müll wertvoller Biodiesel wird

32 Jahre Erfahrung machen das Familienunternehmen Münzer Bioindustrie in Sinabelkirchen zum Experten in Sachen Recycling. In der Heimat wird ein neues Sammelsystem für Altspeiseöl ausgerollt. Tätig ist man auch in Asien und Afrika.