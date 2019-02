Die Firma Münzer macht aus altem Speiseöl Treibstoff. Am Standort in Sinabelkirchen wird das Altöl gereinigt. Im weiteren Prozess entsteht daraus Biodiesel.

Das Gelände der Firma Münzer in Sinabelkirchen © Münzer

Aus alt wird neu. Diesem einfachen Motto hat sich die Firma Münzer mit Sitz in Sinabelkirchen verpflichtet. Und das auf vielfältige Art und Weise. Insgesamt 70 Mitarbeiter sorgen am Standort unter anderem dafür, dass aus altem Speiseöl neuer Biodiesel entsteht. „Hier in Sinabelkirchen produzieren wir den Kraftstoff zwar nicht, sammeln und reinigen aber das Altöl“, erklärt Ewald-Marco Münzer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens.