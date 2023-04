Warum das Weizer SPÖ-Büro das Parteichef-Porträt erst im Juni aufhängt

Just zur selben Uhrzeit, an der die Frist für die Bewerbungsunterlagen zum neuen SPÖ-Vorsitz endete, wurde das neue SPÖ-Büro in der Weizer Mühlgasse eröffnet. Gesprächsthema war natürlich der Parteitag am 3. Juni.