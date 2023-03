"Wenn ich mir was wünschen dürfte", sagt der Weizer SPÖ-Bürgermeister Erwin Eggenreich zur bundesweiten Vorsitzfrage, "dann würde ich für Christian Kern sein. Ich bin ein großer Fan von ihm und seiner Arbeit." Eggenreich ist einer jener rund 50 Bürgermeister, die den vom Knittelfelder Bürgermeister Harald Bergmann initiierten Brief an den Bundesparteivorstand unterzeichnet haben. Die darin enthaltene Aussage, "man darf keine Angst vor der Basis haben", unterstützt er vollinhaltlich, ebenso wie den Ruf nach Veränderung. Dass diese aber explizit von Hans-Peter Doskozil kommen soll, nicht unbedingt. "Eine dritte Person als Wahlmöglichkeit würde ich gut finden", so Eggenreich, der dann noch einmal ergänzt: "I bin a Kern-Bua!"