Elf CDs, rund 120 eigene Songs und 25 Jahre Bühnenerfahrung - diese Bilanz verzeichnet die steirische Rock-Blues-Band "thanX". Am kommenden Freitag, 31. März, sind die vier Musiker live zu erleben im Kunsthaus Weiz, bei der 25. Osterbluesnight. Schon 1999 traten sie im Rahmen dieser Veranstaltung auf - damals fand sie noch bei der alten Feuerwehr in Weiz statt, erinnert sich Frontmann Gerald Strasser aus Weiz, der an seinem sechsten Solo-Album arbeitet.