Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) HERWIG HERAN

Mit Blues vom Feinsten und mit Eigenkompositionen begeisterte die Kultband "thanX" gemeinsam mit "Blues & Ballads" am Freitag Abend die vielen Fans, die dicht gedrängt, in der Loungebar "DejaVu" im Kunsthaus Weiz die Weizer Osterbluesnight genossen. Aus dem umfassenden Liedgut bot „thanX“ mit Frontman Gerald Strasser (Gesang, Gitarre), Herbert Felber (Gitarre, Backing Vocals), Helmut Zettinig (Bass), und Miran Celec (Drums) durchwegs Eigenkompositionen. Darunter auch zahlreiche Nummern aus dem 2018 erschienenen Album „Extract“, das einen Querschnitt des musikalischen Schaffens von „thanX“ präsentiert die auch immer wieder auf vielen Radiostationen zu hören sind. "Blues & Ballads" mit dem in Graz lebenden Singer-Songwriter Ripoff Raskolnikov und den Brüdern Christian & Robert Masser wandelten im Vorprogramm, mit tiefsinnigen Songs über das Leben und all seinen erfreulichen und traurigen Facetten, auf den Spuren der Blues-Größen der ersten Stunde.