Zu einem Verkehrsunfall wurde die Stadtfeuerwehr Weiz am Mittwoch in den frühen Morgenstunden alarmiert. Eine Lenkerin war mit ihrem Pkw in der Brentengasse Richtung Göttelsberg (Höhe Immobilien Wolf) in eine Mauer gefahren. Wie es zu dem Unfall kam, steht derzeit noch nicht fest. Am Unfall waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt.