Kurz nach 15 Uhr kam es am Dienstagnachmittag in Hofstätten an der Raab zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg war mit seinem Pkw von Sommerberg kommend von der L 366 auf die B 68 in Richtung Gleisdorf abgebogen. Dabei dürfte er den Pkw eines 57-Jährigen aus dem Bezirk Weiz übersehen haben, der aus der Richtung Feldbach kam.